По словам обозревателей, Литва проделывает такие неприятные трюки, надеясь, что Евросоюз или НАТО придут на защиту в экстренном случае. Однако жители ЕС недавно выступили против подлой блокады транзита российских грузов через Литву в Калининград. Это говорит о том, что Евросоюз вряд ли встанет на защиту Литвы.