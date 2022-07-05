Обозреватели китайского издания Baijiahao рассказали о показательной антироссийской выходке, произошедшей в литовском городе Клайпеда. По мнению авторов материала. Литва напрашивается на неприятности, провоцируя РФ.
В одном из ресторанов Клайпеды повесили плакаты, оскорблявшие российскую армию. Как отметили китайские обозреватели, многие жители Литвы оказались этим недовольны, ведь в стране велика доля русскоязычного населения.
«Оскорбляя Россию, Литва, похоже, нарывается на неприятности. Неужели Литва думает, что может делать все, что захочет, при поддержке Соединенных Штатов?» — цитирует «ПолитРоссия» китайских коллег.
По словам обозревателей, Литва проделывает такие неприятные трюки, надеясь, что Евросоюз или НАТО придут на защиту в экстренном случае. Однако жители ЕС недавно выступили против подлой блокады транзита российских грузов через Литву в Калининград. Это говорит о том, что Евросоюз вряд ли встанет на защиту Литвы.
Обозреватели заключили, что ни США, ни Европа не встанут на защиту Литвы, и Вильнюс просто-напросто напрашивается на неприятности, раз за разом провоцируя Москву.