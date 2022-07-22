Baijiahao: улыбки и уверенность Путина подтвердили силу России на энергорынке

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Тегеран заставил Евросоюз задуматься о причинах газового кризиса, заявили в статье для издания Baijiahao китайские аналитики, проанализировавшие язык тела.
Они обратили внимание, что российский лидер после переговоров с коллегами из Ирана и Турции выглядел очень уверенно, расслабленно и много улыбался, объясняя ситуацию в мировой газовой сфере. По его словам, действия Москвы никак не связаны с энергетическим кризисом в европейских странах, следует из перевода «ПолитРоссии».
«Путин выглядел забавно и разводил руками, отвечая на вопрос, как “Газпром” может быть виноват в энергетическом кризисе в Европе», — отметили эксперты.
Похожее мнение ранее высказал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заверил, что Москва никогда не использовала энергетические возможности для шантажа западных партнеров.