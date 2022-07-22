Baijiahao: улыбки и уверенность Путина подтвердили силу России на энергорынке

Они обратили внимание, что российский лидер после переговоров с коллегами из Ирана и Турции выглядел очень уверенно, расслабленно и много улыбался, объясняя ситуацию в мировой газовой сфере. По его словам, действия Москвы никак не связаны с энергетическим кризисом в европейских странах, следует из перевода «ПолитРоссии».