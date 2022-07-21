Baijiahao: три главных козыря России заставили Запад «заткнуться»

Во-первых, как отметили эксперты, ядерный арсенал страны пугает США и НАТО, удерживая их от прямого нападения на Россию. Во-вторых, РФ смогла вызвать волну паники в Европе, закрыв на техобслуживание трубопровод «Северный поток», от которого зависит ЕС.