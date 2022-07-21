Россия достала из своего рукава три главных козыря, которые заставили Запад «заткнуться». Об этом сообщили аналитики китайского издания Baijiahao.
Москва заняла выгодное положение, ловко используя в своей борьбе с Вашингтоном и его союзниками три инструмента давления. Этой «тройкой» стали ядерное оружие, нефть и природный газ, передает «ПолитРоссия».
«Россия может четко заявить, что всего три старые добрые вещи способны заставить США и Запад заткнуться», — говорится в статье.
Во-первых, как отметили эксперты, ядерный арсенал страны пугает США и НАТО, удерживая их от прямого нападения на Россию. Во-вторых, РФ смогла вызвать волну паники в Европе, закрыв на техобслуживание трубопровод «Северный поток», от которого зависит ЕС.
Третий козырь — нефть, цены на которую Вашингтон хотел ограничить. Китайские журналисты также напомнили о провальной поездке американского президента Джо Байдена в страны Ближнего Востока.
Ранее телеканал RT сообщил, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа.