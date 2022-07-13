Baijiahao тремя словами описало реакцию Путина, Зеленского и Трюдо на провал Запада по изоляции РФ

Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что Оттава изначально отказалась возвращать Берлину отремонтированную турбину для «Северного потока», аргументируя свое решение введенными против Москвы санкциями. Однако после того, как германские власти остро ощутили нехватку газа, они обратились к канадским властям с просьбой пересмотреть свое решение.