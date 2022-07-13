Очередная провальная попытка западных лидеров изолировать Москву вызывала совершенно разную реакцию у президентов трех стран. Об этом пишут авторы Baijiahao.
Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что Оттава изначально отказалась возвращать Берлину отремонтированную турбину для «Северного потока», аргументируя свое решение введенными против Москвы санкциями. Однако после того, как германские власти остро ощутили нехватку газа, они обратились к канадским властям с просьбой пересмотреть свое решение.
В результате чего Канада вернула турбину Германии, чем удовлетворила не только Москву, но и весь Европейский союз. Однако такое решение вызвало недовольство у киевского режима. Украинский лидер Владимир Зеленский даже назвал его «неприемлемым».
«Зеленский был зол, Путин был счастлив, но Трюдо был смущен», – описали ситуацию китайские аналитики.
Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что европейские страны от газового кризиса спасает только Берлин. Об этом пишет «Царьград».