Обозреватели китайского издания Baijiahao в одном из материалов объяснили, что США хотя и считаются формально крупной космической державой, на деле американские ракеты не могут функционировать без российских двигателей.
Авторы материала напомнили, что 12 июня американская компания Astra Space не сумела вывести на орбиту спутники NASA — оборудование было потерянно.
«Исчезновение двух метеорологических спутников может обойтись не слишком дорого, и Соединенные Штаты могут позволить себе такую потерю. Но что гораздо больше огорчает США, так это то, что запуск ракеты снова провалился», — говорится в тексте.
Соединенные Штаты не умеют производить качественные силовые установки и с 1990-х годов закупают таковые у России. Двигатели РД-180 зарекомендовали себя отлично, но Вашингтон долгое время силился произвести свой аналог.
«Аэрокосмические эксперты считают, что двигатель РД-180 на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире, и никто не может с ним сравниться. С точки зрения качества, тяги, надежности и других аспектов РД-180 превзошел аналогичные продукты по всем характеристикам», — цитирует китайских авторов «ПолитРоссия».
Сейчас эти двигатели не поставляются в США. В запасе у Вашингтона порядка нескольких десятков силовых установок из РФ, но ситуацию это не спасает. Потеря двух спутников NASA не является большой катастрофой, но если замену РД-180 не найти, то потери будут значительно больше, чем пара спутников.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.