Baijiahao: США рискуют потерять статус космической державы без российских двигателей РД-180

Сейчас эти двигатели не поставляются в США. В запасе у Вашингтона порядка нескольких десятков силовых установок из РФ, но ситуацию это не спасает. Потеря двух спутников NASA не является большой катастрофой, но если замену РД-180 не найти, то потери будут значительно больше, чем пара спутников.