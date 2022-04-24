Baijiahao: слова Лаврова о спецоперации на Украине изменили ситуацию не в пользу США

После выступления Лаврова глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

сообщил, что среди стран НАТО есть государства, которые заинтересованы в

затягивании кризиса на Украине. По словам дипломата, в мире есть силы, которым нет

дела до судьбы Украины и их интересует только ослабление России. Как отметили

обозреватели, никто не ожидал, что Турция решится на такие смелые заявления в

адрес своих же партнеров по НАТО.