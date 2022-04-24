Baijiahao: слова Лаврова о спецоперации на Украине изменили ситуацию не в пользу США

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Обозреватели китайского издания Baijiahao в одном
из своих материалов рассказали, что ситуация на Украине резко развернулась не в
пользу Соединенных Штатов.
Авторы китайского портала опубликовали статью, посвященную
украинскому кризису, перевод предоставило издание «ПолитРоссия».
Представители Москвы и Киева за последние недели провели несколько раундов
переговоров, однако процесс затягивается из-за позиции украинской стороны. Как отметили
в издании, США оказывают давление на киевские власти с целью затянуть
переговоры.
«Ситуация на Украине резко изменилась, администрация Байдена начала получать тревожные сигналы из России и НАТО», — говорится в материале.
Как рассказали авторы из КНР, слова главы МИД
РФ Сергея Лаврова и анонсированная им вторая фаза спецоперации стали
резонансными событиями, после которых ситуация на Украине начала развиваться не
в пользу США. Об этом свидетельствует реакция одного из членов НАТО.
После выступления Лаврова глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
сообщил, что среди стран НАТО есть государства, которые заинтересованы в
затягивании кризиса на Украине. По словам дипломата, в мире есть силы, которым нет
дела до судьбы Украины и их интересует только ослабление России. Как отметили
обозреватели, никто не ожидал, что Турция решится на такие смелые заявления в
адрес своих же партнеров по НАТО.
«Турция публично развенчала лицемерие США и Запада», — подчеркнули авторы Baijiahao.
Слова главы МИД Турции свидетельствуют о глубоком расколе в
НАТО, уверены китайские обозреватели, и есть силы, которые недовольны позицией
США и Великобритании по Украине. После выступления Лаврова всем стало очевидно,
что Россия очень решительно настроена, и ситуация поворачиваете в пользу Москвы.
Этот сигнал уловила Турцияпол и решила публично отстраниться от партнеров по
Альянсу, рассчитывающих на дальнейшую эскалацию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.