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    Baijiahao: слова Лаврова о спецоперации на Украине изменили ситуацию не в пользу США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Baijiahao: слова Лаврова о спецоперации на Украине изменили ситуацию не в пользу США

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Обозреватели китайского издания Baijiahao в одном
    из своих материалов рассказали, что ситуация на Украине резко развернулась не в
    пользу Соединенных Штатов.

    Авторы китайского портала опубликовали статью, посвященную
    украинскому кризису, перевод предоставило издание «ПолитРоссия».
    Представители Москвы и Киева за последние недели провели несколько раундов
    переговоров, однако процесс затягивается из-за позиции украинской стороны. Как отметили
    в издании, США оказывают давление на киевские власти с целью затянуть
    переговоры.

    «Ситуация на Украине резко изменилась, администрация Байдена начала получать тревожные сигналы из России и НАТО», — говорится в материале.

    Baijiahao: слова Лаврова о спецоперации на Украине изменили ситуацию не в пользу США
    Федеральное агентство новостей

    Как рассказали авторы из КНР, слова главы МИД
    РФ Сергея Лаврова и анонсированная им вторая фаза спецоперации стали
    резонансными событиями, после которых ситуация на Украине начала развиваться не
    в пользу США. Об этом свидетельствует реакция одного из членов НАТО.

    После выступления Лаврова глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
    сообщил, что среди стран НАТО есть государства, которые заинтересованы в
    затягивании кризиса на Украине. По словам дипломата, в мире есть силы, которым нет
    дела до судьбы Украины и их интересует только ослабление России. Как отметили
    обозреватели, никто не ожидал, что Турция решится на такие смелые заявления в
    адрес своих же партнеров по НАТО.

    «Турция публично развенчала лицемерие США и Запада», — подчеркнули авторы Baijiahao.

    Слова главы МИД Турции свидетельствуют о глубоком расколе в
    НАТО, уверены китайские обозреватели, и есть силы, которые недовольны позицией
    США и Великобритании по Украине. После выступления Лаврова всем стало очевидно,
    что Россия очень решительно настроена, и ситуация поворачиваете в пользу Москвы.
    Этот сигнал уловила Турцияпол и решила публично отстраниться от партнеров по
    Альянсу, рассчитывающих на дальнейшую эскалацию.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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