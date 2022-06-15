Baijiahao: санкции США против России поставили Boeing в безвыходное положение

Обозреватели китайского издания Baijiahao рассказали, что санкционная политика Вашингтона дорого обходится Соединенным Штатам: американский авиастроительный гигант Boeing оказался в безвыходном положении из-за антироссийских санкций.
Авторы Baijiahao посвятили один из материалов последствиям антироссийских санкций, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». Американскую Boeing преследует одна проблема за другой: только недавно она оправилась от скандалов с неисправностью новых 737MAX, как пришла новая проблема. Компания из-за санкций США против РФ оказалась в незавидном положении — отсутствие поставок остро необходимого титана может поставить крест на производстве самолетов.
«Boeing очень сильно зависела от российского титана. Почти треть всего производства корпорации было завязано на редком металле из России. Без титана дальнейшая работа этой авиастроительной компании представляется с трудом. Сложно делать самолеты, когда нет сырья», — подчеркнули авторы Baijiahao.
Даже если американская компания сумеет найти поставщика титана, трудности не прекратятся: Boeing придется потратить огромное количество времени и денег на выстраивание новых цепочек поставок, проверку качества сырья и другие производственные моменты. В итоге для конечного потребителя вырастут цены на услуги и технику, а компании придется смириться с потерей статуса внеконкурентного монополиста отрасли.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.