Авторы Baijiahao посвятили один из материалов последствиям антироссийских санкций, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». Американскую Boeing преследует одна проблема за другой: только недавно она оправилась от скандалов с неисправностью новых 737MAX, как пришла новая проблема. Компания из-за санкций США против РФ оказалась в незавидном положении — отсутствие поставок остро необходимого титана может поставить крест на производстве самолетов.