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Baijiahao: санкции США против России поставили Boeing в безвыходное положение

Baijiahao: санкции США против России поставили Boeing в безвыходное положение
wikipedia.org/Masteruploader/Public Domain Boeing E-4

Обозреватели китайского издания Baijiahao рассказали, что санкционная политика Вашингтона дорого обходится Соединенным Штатам: американский авиастроительный гигант Boeing оказался в безвыходном положении из-за антироссийских санкций.

Авторы Baijiahao посвятили один из материалов последствиям антироссийских санкций, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». Американскую Boeing преследует одна проблема за другой: только недавно она оправилась от скандалов с неисправностью новых 737MAX, как пришла новая проблема. Компания из-за санкций США против РФ оказалась в незавидном положении — отсутствие поставок остро необходимого титана может поставить крест на производстве самолетов.

wikipedia.org/ Eugene Butler/jetphotos.com/GFDL 1.2
wikipedia.org/ Eugene Butler/jetphotos.com/GFDL 1.2

«Boeing очень сильно зависела от российского титана. Почти треть всего производства корпорации было завязано на редком металле из России. Без титана дальнейшая работа этой авиастроительной компании представляется с трудом. Сложно делать самолеты, когда нет сырья», — подчеркнули авторы Baijiahao.

Даже если американская компания сумеет найти поставщика титана, трудности не прекратятся: Boeing придется потратить огромное количество времени и денег на выстраивание новых цепочек поставок, проверку качества сырья и другие производственные моменты. В итоге для конечного потребителя вырастут цены на услуги и технику, а компании придется смириться с потерей статуса внеконкурентного монополиста отрасли.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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