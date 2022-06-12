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Baijiahao: самоуверенность США и маневр с активами РФ загонит доллар в ловушку

Baijiahao: самоуверенность США и маневр с активами РФ загонит доллар в ловушку
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Самоуверенность Соединенных Штатов может плохо отразиться на них самих, считают китайские эксперты, передает «ПолитРоссия».

Обозреватели китайского издания Baijiahao написали, что российский Центробанк оценил свои высоколиквидные иностранные активы, замороженные Западом, в 300 миллиардов долларов. При этом вдохновителем таких мер выступили США, подтянув к себе некоторые европейские страны. Аналитики задаются вопросом, почему Соединенные Штаты столь самоуверенные, кто дал такое право, используя мировое лидерство, ограничивать активы других стран и диктовать свои условия.

Китайские обозреватели отмечают, что в разных странах мира постоянно происходит процесс замещения американского доллара, однако валюта США в мировой торговле занимает устойчивые позиции и остается центром резервных активов большинства стран.

piqsels.com
piqsels.com

Это положение и определяет самоуверенное поведение Соединенных Штатов. Но, считают эксперты из КНР, такое высокомерное поведение может сыграть с ними злую шутку, что приведет к печальным результатам.

«На самом деле произвольное замораживание американской стороной золотовалютных резервов России имеет много негативных последствий», — пишут авторы Baijiahao.

При этом страны, которые сейчас поддерживают действия США, в любом случае начнут переживать за собственную финансовую безопасность, поэтому такое решение Соединенных Штатов по давлению на Россию, китайские эксперты считают непродуманным.

«Все больше стран и регионов признают, что долларовый долг по своей сути является ловушкой», — подытожили обозреватели Baijiahao.

ФБА «Экономика сегодня»
ФБА «Экономика сегодня»

В настоящее время многие страны пытаются снизить свою зависимость от доллара. Так, Индия ранее подписала с Россией контракт на покупку зенитных ракетных комплексов С-400. Между сторонами было заключено соглашение провести платеж в рублях.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

При этом Российская Федерация стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.

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