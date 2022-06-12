Baijiahao: самоуверенность США и маневр с активами РФ загонит доллар в ловушку

Самоуверенность Соединенных Штатов может плохо отразиться на них самих, считают китайские эксперты, передает «ПолитРоссия».
Обозреватели китайского издания Baijiahao написали, что российский Центробанк оценил свои высоколиквидные иностранные активы, замороженные Западом, в 300 миллиардов долларов. При этом вдохновителем таких мер выступили США, подтянув к себе некоторые европейские страны. Аналитики задаются вопросом, почему Соединенные Штаты столь самоуверенные, кто дал такое право, используя мировое лидерство, ограничивать активы других стран и диктовать свои условия.
Китайские обозреватели отмечают, что в разных странах мира постоянно происходит процесс замещения американского доллара, однако валюта США в мировой торговле занимает устойчивые позиции и остается центром резервных активов большинства стран.
Это положение и определяет самоуверенное поведение Соединенных Штатов. Но, считают эксперты из КНР, такое высокомерное поведение может сыграть с ними злую шутку, что приведет к печальным результатам.
«На самом деле произвольное замораживание американской стороной золотовалютных резервов России имеет много негативных последствий», — пишут авторы Baijiahao.
При этом страны, которые сейчас поддерживают действия США, в любом случае начнут переживать за собственную финансовую безопасность, поэтому такое решение Соединенных Штатов по давлению на Россию, китайские эксперты считают непродуманным.
«Все больше стран и регионов признают, что долларовый долг по своей сути является ловушкой», — подытожили обозреватели Baijiahao.
В настоящее время многие страны пытаются снизить свою зависимость от доллара. Так, Индия ранее подписала с Россией контракт на покупку зенитных ракетных комплексов С-400. Между сторонами было заключено соглашение провести платеж в рублях.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.
При этом Российская Федерация стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.