Россия может снискать неожиданную поддержку одной из проамериканских стран в военном конфликте с Японией из-за Курильских островов. Такой вывод сделали журналисты китайского издания Baijiahao.
Эксперты подчеркнули, что Вашингтон подталкивает Токио на военную операцию против Москвы, передает «ПолитРоссия». Однако Южная Корея, вероятно, встанет на сторону России, поскольку память об агрессии Японии в отношении страны во время Второй мировой войны еще свежа.
«Первоначально Южная Корея не осмелится влезть в конфликт, но когда она увидит отношение США к Японии, она определенно постарается выйти на передний план, причем на стороне России», — сказано в статье.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил, что ответственность за деградацию отношений Москвы и Токио лежит на администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды.