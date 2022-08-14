Baijiahao: Россия обретет неожиданного союзника в лице одной из проамериканских стран

Эксперты подчеркнули, что Вашингтон подталкивает Токио на военную операцию против Москвы, передает «ПолитРоссия». Однако Южная Корея, вероятно, встанет на сторону России, поскольку память об агрессии Японии в отношении страны во время Второй мировой войны еще свежа.