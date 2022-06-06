Федеральное агентство новостейВ Китае рассказали, как Россия может ответить на жесткую санкционную политику со стороны Запада. По мнению экспертов, Москва способна превратить доставку редчайших металлов в США и Великобританию в сущий кошмар. Об этом говорится в статье издания Baijiahao, содержание которой приводит «ПолитРоссия». Как обратили внимание аналитики, экономика ведущих стран не может развиваться без стабильного доступа к сырьевой базе. В этой связи многие государства вынуждены прибегать к довольно жестким мерам, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых ресурсов. «США и Великобритания испытывают острую потребность в редкоземельных металлах, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении и других сферах. Крупнейшими в мире запасами этого сырья обладает Китай, и он недавно пересмотрел свое отношение к ним. Экспорт металлов был резко ограничен в связи с чем западные страны оказались в довольно тяжелом положении», — рассуждают авторы публикации.pxhere.xomИз-за дефицита ред..

Федеральное агентство новостей

В Китае рассказали, как Россия может ответить на жесткую санкционную политику со стороны Запада. По мнению экспертов, Москва способна превратить доставку редчайших металлов в США и Великобританию в сущий кошмар. Об этом говорится в статье издания Baijiahao, содержание которой приводит «ПолитРоссия».

Как обратили внимание аналитики, экономика ведущих стран не может развиваться без стабильного доступа к сырьевой базе. В этой связи многие государства вынуждены прибегать к довольно жестким мерам, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых ресурсов.

«США и Великобритания испытывают острую потребность в редкоземельных металлах, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении и других сферах. Крупнейшими в мире запасами этого сырья обладает Китай, и он недавно пересмотрел свое отношение к ним. Экспорт металлов был резко ограничен в связи с чем западные страны оказались в довольно тяжелом положении», — рассуждают авторы публикации.

pxhere.xom

Из-за дефицита редкоземельных металлов США и Великобритания задумались о сотрудничестве с Монголией, которая занимает второе место в мире по объему этого сырья. В обмен на валютные инвестиции Лондон и Вашингтон намеревались получить доступ к обширной монгольской ресурсной базе, закрыв свою потребность в металлах на долгие годы.

«Монголия, движимая экономическими интересами, заинтересована в сотрудничестве с Западом. Однако последний забыл об одном очень важном моменте — о России», — указали китайские эксперты.

Они напомнили, что Монголия имеет уникальное географическое положение: страна не имеет выхода к морю и граничит лишь с Россией и Китаем. Именно с этими двумя странами американцам и британцам придется согласовывать доставку монгольского редкоземельного сырья.

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Учитывая, что Запад последние несколько лет вводит санкции против Москвы, последняя может сорвать ввоз металлов на территорию США и Великобритании. В свою очередь Пекин также не станет помогать государствам в этом вопросе.

«Что касается авиаперевозок, то доставка сырья по воздуху слишком дорога и нерентабельна. Поэтому даже если западные страны договорятся с Монголией им все равно будет нужно ориентироваться на позицию России. В противном случае доставка сырья будет сорвана», — резюмировали обозреватели Baijiahao.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России, который включает частичное эмбарго на нефть, приведет к возникновению революционной ситуации в мире.