Baijiahao: Путину не понадобилась помощь Китая в противостоянии западным санкциям

Европейские страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. На фоне этого Путин мог бы обратиться за помощью к Китаю, чтобы противостоять Западу, пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Однако, как оказалось, помощь России не понадобилась. Москва сумела не просто выстоять под давлением западных стран, но и укрепить сотрудничество со странами в Азии.