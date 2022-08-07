Российскому лидеру Владимиру Путину удалось противостоять западному давлению без помощи союзников. Об этом пишут авторы Baijiahao.
Европейские страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. На фоне этого Путин мог бы обратиться за помощью к Китаю, чтобы противостоять Западу, пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Однако, как оказалось, помощь России не понадобилась. Москва сумела не просто выстоять под давлением западных стран, но и укрепить сотрудничество со странами в Азии.
«Похоже, помощь Москве не нужна. Китаю вообще не потребовалось предпринимать никаких действий», – пишут журналисты Baijiahao.
Напомним, что антироссийские санкции последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.