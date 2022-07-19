Baijiahao: Путин способен парализовать половину США одним телефонным звонком

Новейшие ракетные комплексы «Сармат» способны парализовать половину США в кратчайшее время, и для этого президенту РФ Владимиру Путину необходимо сделать лишь один звонок. Такое мнение выразили военные эксперты из Китая в статье для Baijiahao.
«Сарматы» будут поставлены на вооружение ВС РФ уже к концу года, что несомненно волнует все страны Запада, которые осознают мощность данных систем. Для России, уверены эксперты, комплексы будут рассматриваться лишь для контрудара, однако если это произойдет, то ракета способна стереть восточное или западное побережье США полностью. Перевод статьи передает «ПолитРоссия».
«Россия недавно представила боевую систему, которая одним ударом способна стереть с лица земли половину территории США. В ближайшие десять лет в этого оружия не будет у конкурентов», — говорится в статье.
Преимуществом «Сарматов» является и их проникающая способность, добавили эксперты. Из-за нее американская система ПРО окажется беспомощна.