Baijiahao: Путин способен парализовать половину США одним телефонным звонком

«Сарматы» будут поставлены на вооружение ВС РФ уже к концу года, что несомненно волнует все страны Запада, которые осознают мощность данных систем. Для России, уверены эксперты, комплексы будут рассматриваться лишь для контрудара, однако если это произойдет, то ракета способна стереть восточное или западное побережье США полностью. Перевод статьи передает «ПолитРоссия».