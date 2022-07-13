Baijiahao: Путин одним указом нанес тройной удар по Украине

Обозреватели китайского портала Baijiahao заявили, что президент России Владимир Путин подписанием нового указа буквально «убил сразу трех зайцев».
Путин подписал Указ № 440, по которому абсолютно все жители Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее такое правило касалось только граждан ЛДНР.
«Подписание Путиным этого указа имеет по меньшей мере три основных значения», — цитирует «ПолитРоссия» китайских коллег.
Во-первых, благодаря этому указу многие этнические русские на Украине могут получить защиту РФ, ведь такие люди подвергались гонениям со сторон киевского режима. Во-вторых, это поможет тем украинцам, которые не в восторге от проводимой президентом Владимиром Зеленским политики.
В-третьих, указ Путина способен ускорить распад Украины. Около 65% украинских беженцев не хотят возвращаться на родину из-за рубежа, об том говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одна часть населения направилась в страны ЕС, а другая теперь получила возможность перебраться в Россию, и страна может лишиться внушительной части граждан, заключили китайские обозреватели.