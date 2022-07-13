Baijiahao: Путин одним указом нанес тройной удар по Украине

В-третьих, указ Путина способен ускорить распад Украины. Около 65% украинских беженцев не хотят возвращаться на родину из-за рубежа, об том говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одна часть населения направилась в страны ЕС, а другая теперь получила возможность перебраться в Россию, и страна может лишиться внушительной части граждан, заключили китайские обозреватели.