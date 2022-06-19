Министерство иностранных дел России прокомментировало ход специальной военной операции по защите Донбасса, обескуражив США, отметили китайские обозреватели Baijiahao, передает «ПолитРоссия».
После начала спецоперации США и их западные союзники ввели против России беспрецедентные санкции в надежде оказать давление на политическое руководство страны, напомнили авторы материала. По задумке инициаторов ограничений, российская экономика должна была схлопнуться, заставив Москву выполнять требования Запада. Однако этого не произошло.
Более того, западные страны уже почувствовали насколько обоюдоострым оружием могут быть санкции. Так, в США рекордными темпами растет инфляция, а цены на бензин и вовсе бьют исторические рекорды. Совсем недавно стоимость галлона бензина превысила психологическую отметку в пять долларов. Когда президент США Джо Байден только пришел к власти, стоимость топлива была вдове меньше.
Ставка Запада на санкции не сыграла, как и попытка обвинить в собственных провалах третьи страны. Россия не намерена менять свои политические планы, как и помогать западным странам преодолеть энергетический кризис. К тому же, совсем недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал заявление, которое не только обескуражило Вашингтон, но и обнулило все его антироссийские планы.
Российский дипломат заявил, что Москва завершит спецоперацию лишь после того, как все ее задачи будут выполнены, напомнили китайские обозреватели. Ни США, ни Европа не смогут помешать.
«Даже если правительство США продолжит вести себя, как муравьи на горячей кастрюле, и продолжит забрасывать РФ санкциями, она все равно достигнет своих целей на Украине», — констатировали авторы статьи.
Ранее издание L’Antidiplomatico сообщило, что спецоперация сорвала планы Киева разрушить приграничные города России.