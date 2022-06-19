Baijiahao: ответ МИД России на вопрос о ходе спецоперации обнулил планы США

Ставка Запада на санкции не сыграла, как и попытка обвинить в собственных провалах третьи страны. Россия не намерена менять свои политические планы, как и помогать западным странам преодолеть энергетический кризис. К тому же, совсем недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал заявление, которое не только обескуражило Вашингтон, но и обнулило все его антироссийские планы.