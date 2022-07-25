Baijiahao: одна фотография Путина заставила западных политиков нервничать

Западные политики не раз пытались уговорить коллег из других стран отказаться от совместных снимков с российскими деятелями, однако такой шаг сыграл с авторами инициативы злую шутку: в итоге многие лидеры и дипломаты как ни в чем не бывало продолжают позировать вместе с российскими коллегами, демонстрируя полный провал всех попыток Запада изобразить «изоляцию России».