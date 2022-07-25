Baijiahao: одна фотография Путина заставила западных политиков нервничать

Обозреватели китайского портала Baijiahao заключили, что коллективный Запад из-за противостояния с Россией превратился в невротика и остро реагирует даже на фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Авторы китайского издания опубликовали статью, посвященную длящемуся противостоянию Запад и России, придя к выводу, что выносливость и терпение станут залогом успеха. По словам обозревателей, западные деятели и политики терпением-то как раз не отличаются и начинают терять выдержку и хладнокровие, остро реагируя на безобидные вещи и события.
«Проиграв гонку на выносливость с Россией, Запад уже впал в невроз и даже выступает против фотографирования с Путиным», — цитирует «ПолитРоссия» китайских обозревателей.
Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Эрдогана за простое фотографирование вместе с Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси. По ее мнению, турецкий лидер таким образом якобы подрывает единую политику НАТО относительно конфликта РФ с Украиной. Таким образом, единственный снимок уже способен привести западных политиков в истерику.
«Бербок или американские дипломаты могут думать, что запрет высокопоставленным лицам фотографироваться с российскими представителями – это способ изолировать Россию, по крайней мере идеологически. Однако с точки зрения внешнего мира это проявление беспокойства и тревоги в западных странах», — заключили авторы из КНР.
Западные политики не раз пытались уговорить коллег из других стран отказаться от совместных снимков с российскими деятелями, однако такой шаг сыграл с авторами инициативы злую шутку: в итоге многие лидеры и дипломаты как ни в чем не бывало продолжают позировать вместе с российскими коллегами, демонстрируя полный провал всех попыток Запада изобразить «изоляцию России».