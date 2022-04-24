Baijiahao: ловкий нефтяной маневр России с отказом от доллара больно ударил по США

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Решение России использовать юань для оплаты поставок нефти в Китай, оказало серьезное воздействие на США, а также вызвало одобрение во многих
станах мира, сообщает издание Baijiahao.
Москва на сегодняшний день стремится отказаться от расчетов
в долларах в сделках с другими государствами, страна планирует перейти на
использование национальных валют.
Россия уже объявила недружественным
государствам, что оплату за нефть и газ будет принимать только в рублях. Но со
своими партнерами Москва готова торговать и в национальных валютах — с Китаем
Москва стремится продолжать сотрудничество в юанях.
После такого маневра России сразу две страны, которые являются
крупными экспортерами нефти, сообщили о желании использовать юани при продаже
топлива в Китай.
Отказ от доллара в крупных сделках имеет серьезные причины: санкции,
которые ввели США против России продемонстрировали, насколько ненадежна американская
валюта в качестве финансового инструмента.
Помимо этого, доллар теряет привлекательность из-за
экономических проблем внутри самих Штатов. Что касается юаня для
расчетов за нефть, то это связано с положением Китая в мире — страна является
одним их крупнейших покупателей топлива.
Так, Иран подписал с Китаем соглашение на 25 лет о
стратегическом сотрудничестве. Россия же в настоящее время планирует
переориентироваться на восток, поскольку страны Запада пытаются отказаться от у
нее закупки полезных ископаемых. Таким образом, расчет в национальных валютах
может ослабить статус доллара на мировой арене.
«Если все эти крупные нефтедобывающие страны начнут использовать юань для расчетов за нефть, то статус китайской валюты на международной арене неизбежно повысится, что окажет серьезное влияние на международную нефтедолларовую систему», – подытожили авторы Baijiahao