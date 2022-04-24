Baijiahao: ловкий нефтяной маневр России с отказом от доллара больно ударил по США

Так, Иран подписал с Китаем соглашение на 25 лет о

стратегическом сотрудничестве. Россия же в настоящее время планирует

переориентироваться на восток, поскольку страны Запада пытаются отказаться от у

нее закупки полезных ископаемых. Таким образом, расчет в национальных валютах

может ослабить статус доллара на мировой арене.