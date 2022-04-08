Baijiahao: ловкий ход Москвы спасет золотой запас России от козней США

Китайские обозреватели также добавили, что руководство РФ сделало очень дальновидный шаг, когда несколько лет назад приняло решение хранить свои золотые резервы на собственной территории. Ведь, в случае, если бы российские слитки желтого металла находились в хранилищах США или Великобритании, то Москва могла бы лишиться своего золотого запаса — Запад попросту заблокировал бы его, подобно валютным резервам РФ.