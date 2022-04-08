Baijiahao: ловкий ход Москвы спасет золотой запас России от козней США

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Россия имеет большие возможности заработать на продаже золота, несмотря на санкции США. Об этом завили китайские журналисты из издания Baijiahao, передает «ПолитРоссия».
Аналитики из КНР напомнили, что Россия является страной с самой большой территорией в мире. Она очень богата природными ресурсами и полезными ископаемыми. Наряду с этим, государство имеет немалые золотые запасы — ежегодно добывается около 340 тонн благородного металла.
Журналисты Baijiahao также обратили внимание, что до введения антироссийских санкций каналы сбыта российского золота были разнообразны, поэтому желтый металл экспортировался во многие страны. Однако, сейчас Запад намерен лишить Россию возможности получать прибыль от продажи аурума. Соединенные Штаты грозят жесткими ограничительными мерами странам, которые продолжат покупать у РФ золото.
«Если российский экспорт золота будет заблокирован, что же страна станет делать с годовым объемом производства в 340 тонн?» — задались вопросом китайские обозреватели.
На это уже есть ответ — Россия имеет крепкие дружеские отношения со странами Ближнего Востока, а также с Китаем. Данные политические партнеры даже не думают повиноваться западным приказам, будучи потенциальными покупателями драгметалла из РФ. Аналитики также отметили, что от сотрудничества с данными государствами российские поставщики получат немалую прибыль.
«Россия готовится экспортировать золото напрямую в Азию (в первую очередь в Китай), есть новости о том, что российские шахтеры ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами, с нетерпением ожидая открытия новых каналов сбыта», — сообщили журналисты Baijiahao.
Китайские обозреватели также добавили, что руководство РФ сделало очень дальновидный шаг, когда несколько лет назад приняло решение хранить свои золотые резервы на собственной территории. Ведь, в случае, если бы российские слитки желтого металла находились в хранилищах США или Великобритании, то Москва могла бы лишиться своего золотого запаса — Запад попросту заблокировал бы его, подобно валютным резервам РФ.