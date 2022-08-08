Baijiahao: КНР может применить «метод Путина» в случае военной сделки между Японией и США

Правительство Китая может воспользоваться «методом Путина», если Пентагон нарастит присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заключит военную сделку с Японией. Об этом пишут обозреватели Baijiahao.
По словам авторов публикации, если военная сделка между Соединенными Штатами и Японией все же состоится, то китайскому руководству придется последовать примеру президента РФ Владимира Путина, передает «ПолитРоссия».
«У Путина есть один трюк, который достоин нашего внимания. Лидер РФ никогда не потерпит, чтобы какая-либо страна оседлала Россию, даже если это “держава номер один” — Соединенные Штаты. Столкнувшись с давлением, Путин всегда наносит ответный удар по принципу “зуб за зуб”. Когда США организуют с союзниками военные учения, чтобы продемонстрировать свои мускулы на пороге России, Москва сразу начинает испытания своих новейших ракет», — подчеркивают эксперты.
Китайские аналитики убеждены, что в настоящее время у НОАК достаточно военной мощи и необходимых ресурсов для того, чтобы повторить «метод Путина» в случае острой необходимости.