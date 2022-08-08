Baijiahao: КНР может применить «метод Путина» в случае военной сделки между Японией и США

«У Путина есть один трюк, который достоин нашего внимания. Лидер РФ никогда не потерпит, чтобы какая-либо страна оседлала Россию, даже если это “держава номер один” — Соединенные Штаты. Столкнувшись с давлением, Путин всегда наносит ответный удар по принципу “зуб за зуб”. Когда США организуют с союзниками военные учения, чтобы продемонстрировать свои мускулы на пороге России, Москва сразу начинает испытания своих новейших ракет», — подчеркивают эксперты.