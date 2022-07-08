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Baijiahao: китайцы дали Макрону новое прозвище после многочисленных звонков Путину

Baijiahao: китайцы дали Макрону новое прозвище после многочисленных звонков Путину
globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон после многочисленных телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным получил от китайцев новое прозвище. Об этом сообщает издание Baijiahao.

Украинский конфликт вызвал в Макроне небывалый энтузиазм, и желание пообщаться с коллегой из России. С декабря 2021 года он провел за телефонными беседами с Путиным около ста часов. По этому поводу китайцы дали французу необычное прозвище, цитирует материал «ПолитРоссия».

«Президента Франции Эммануэля Макрона прозвали “Службой поддержки клиентов” из-за его энтузиазма в звонках президенту России Владимиру Путину», – пишут обозреватели из КНР.

Однако теперь главе Франции придется реже довольствоваться общением с Путиным, ведь СМИ Парижа опубликовали часть разговора президентов, который должен был быть конфиденциальным.

Макрон президент франции Путин
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