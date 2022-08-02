Baijiahao: китайцев обрадовали слова Лаврова о Тайване

«Министр иностранных дел России поддержал нас по тайваньскому вопросу. Он четко выразил свою поддержку позиции Китая и заявил, что не хочет, чтобы Нэнси Пелоси открыто провоцировала Китай. В то же время министр иностранных дел дал понять, что Россия всегда придерживалась принципа одного Китая, ее позиция никогда не менялась», — отмечают эксперты.