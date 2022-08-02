Baijiahao: китайцев обрадовали слова Лаврова о Тайване

Жители Китая выразили почтение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после его поддержки КНР в тайваньском вопросе. Об этом сообщили аналитики издания Baijiahao.
В рамках встречи глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества Лавров заявил, что Москва полностью встала на сторону Пекина по ситуации на Тайване. Авторы статьи подчеркнули, что это привело китайцев в восторг, передает «ПолитРоссия».
«Министр иностранных дел России поддержал нас по тайваньскому вопросу. Он четко выразил свою поддержку позиции Китая и заявил, что не хочет, чтобы Нэнси Пелоси открыто провоцировала Китай. В то же время министр иностранных дел дал понять, что Россия всегда придерживалась принципа одного Китая, ее позиция никогда не менялась», — отмечают эксперты.
Ранее телеканал RT сообщил, что официальный представитель МИД России Мария объявила о вылете в Мьянму самолета Сергея Лаврова.