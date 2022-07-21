Baijiahao: хитрая улыбка Путина заставила ЕС задуматься о причинах газового кризиса

Путин после трехстороннего саммита в Тегеране объяснил представителям прессы, какая обстановка сложилась на газовом рынке. Он уточнил, что Россия непричастна к тому, что западные страны переживают энергетический кризис. Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что, говоря об этом, Путин хитро улыбался.