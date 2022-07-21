Baijiahao: хитрая улыбка Путина заставила ЕС задуматься о причинах газового кризиса

Российский лидер Владимир Путин одной таинственной улыбкой способен заставить европейских лидеров задуматься о причинах кризиса в газовой отрасли. Такое мнение высказали журналисты Baijiahao.
Путин после трехстороннего саммита в Тегеране объяснил представителям прессы, какая обстановка сложилась на газовом рынке. Он уточнил, что Россия непричастна к тому, что западные страны переживают энергетический кризис. Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что, говоря об этом, Путин хитро улыбался.
«Путин выглядел забавно и разводил руками, отвечая на вопрос, как “Газпром” может быть виноват в энергетическом кризисе в Европе», – пишут авторы.
Эксперты считают: лишь одной мимикой президент России может заставить Запад задуматься о том, что именно его приверженность к нетрадиционным способам получения энергии привела к печальным последствиям.
Ранее стало известно, что Россия возобновила поставки газа в Европу по «Северному потоку» после десятидневного техобслуживания трубопровода. Об этом пишет RT.