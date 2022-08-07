Запуск «Северного потока — 2» обернется для Германии неожиданным исходом. К такому мнению пришли аналитики китайского издания Baijiahao.
Авторы публикации обратили внимание, что за ситуацией с поставками российского газа следят все аналитики мира. Еще в начале конфликта перед ФРГ стоял выбор: продолжить сотрудничество с РФ или принять позицию США, пишет «ПолитРоссия».
«Германия, видимо, решила перейти на темную сторону. Теперь Берлин участвует в захватывающей игре с поставками российского газа, когда производительные мощности “Северного потока – 1” сократились до 20%», — отметили эксперты.
Некоторые мэры Германии подтверждают дефицит топлива. Федеральное правительство просят пересмотреть позицию и запустить «Северный поток — 2». Но даже в этом случае Москва не сразу начнет поставки голубого топлива из-за антироссийский рестрикций. Это спровоцирует новую волну недовольств, заключили аналитики.