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Baijiahao: Германию ждет неожиданный исход в случае запуска «СП-2»

Baijiahao: Германию ждет неожиданный исход в случае запуска «СП-2»
Pius Koller via /imago-images.de

Запуск «Северного потока — 2» обернется для Германии неожиданным исходом. К такому мнению пришли аналитики китайского издания Baijiahao.

Авторы публикации обратили внимание, что за ситуацией с поставками российского газа следят все аналитики мира. Еще в начале конфликта перед ФРГ стоял выбор: продолжить сотрудничество с РФ или принять позицию США, пишет «ПолитРоссия».

«Германия, видимо, решила перейти на темную сторону. Теперь Берлин участвует в захватывающей игре с поставками российского газа, когда производительные мощности “Северного потока – 1” сократились до 20%», — отметили эксперты.

Некоторые мэры Германии подтверждают дефицит топлива. Федеральное правительство просят пересмотреть позицию и запустить «Северный поток — 2». Но даже в этом случае Москва не сразу начнет поставки голубого топлива из-за антироссийский рестрикций. Это спровоцирует новую волну недовольств, заключили аналитики.

газ Германия Северный поток — 2
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