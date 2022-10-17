Baijiahao: Европа неожиданным образом отреагировала на предложение Путина по «СП-2»

Неожиданная реакция Евросоюза на предложение российского президента Владимира Путина поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» удивила китайских обозревателей издания Baijiahao. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».
После выхода из строя сразу несколько трубопроводов «Северного потока», предположительно вследствие преднамеренной диверсии, в Европе появились панические настроения из-за начавшегося энергетического кризиса. В ответ на это Путин заявил, что одна из ниток «СП-2» цела и, если надо, Россия сможет поставлять газ странам ЕС по этому газопроводу.
«Владимир Путин обратил внимание на то, что одна из веток газопровода “Северный поток — 2” не повреждена», — пишут китайские эксперты.
При этом российский президент, по мнению обозревателей Baijiahao, сделал Евросоюзу более чем выгодное предложение. Газ, который Россия поставляет по приемлемым ценам, в отличие от сжиженного дорогого энергоресурса из США, позволил бы Европе пережить грядущую зиму.
Однако реакция Евросоюза оказалась спорной, пишут китайские эксперты. Так, Германия отвергла предложение России, немецкие власти заявили, что не заинтересованы в российских энергоресурсах.
«Неожиданную реакцию Европы сложно назвать разумной», — пришли к выводу в Китае.
По мнению китайских экспертов, отказываться от выгодных предложений в угоду политики США, как это делают страны Европы, крайне глупо и неразумно.