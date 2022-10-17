Baijiahao: Европа неожиданным образом отреагировала на предложение Путина по «СП-2»

После выхода из строя сразу несколько трубопроводов «Северного потока», предположительно вследствие преднамеренной диверсии, в Европе появились панические настроения из-за начавшегося энергетического кризиса. В ответ на это Путин заявил, что одна из ниток «СП-2» цела и, если надо, Россия сможет поставлять газ странам ЕС по этому газопроводу.