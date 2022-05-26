Baijiahao: давление США не помешало Сербии пойти на «большую сделку» с Россией

Несмотря на колоссальное давление со стороны США и Евросоюза, Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Положение Сербии усложняет и тот факт, что страна долгое время стремится стать частью ЕС. Именно этим Запад пытался угрожать и шантажировать сербские власти. Однако последние не поддались.