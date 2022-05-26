Новости0

Baijiahao: давление США не помешало Сербии пойти на «большую сделку» с Россией

Baijiahao: давление США не помешало Сербии пойти на «большую сделку» с Россией
globallookpress.com / Predrag Milosavljevic / XinHua

Сербия проигнорировала давление и угрозы со стороны Запада, решив пойти на новую большую сделку с Россией, отметили китайские аналитики Baijiahao, передает «ПолитРоссия».

Несмотря на колоссальное давление со стороны США и Евросоюза, Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Положение Сербии усложняет и тот факт, что страна долгое время стремится стать частью ЕС. Именно этим Запад пытался угрожать и шантажировать сербские власти. Однако последние не поддались.

«Вместо того, чтобы прекратить сотрудничество с Москвой, президент Сербии Александр Вучич решил договориться о большой сделке с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Речь идет о новом десятилетнем газовом контракте. По словам Вучича, он хотел бы заключить это соглашение, обеспечив энергетическую безопасность стране. Более того, он не исключил прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Несмотря на объективные причины желания Белграда сотрудничать с Москвой, политика Сербии вызывает настоящий гнев у западных стран.

«Сербия планирует долгосрочное сотрудничество с Россией. Соединенные Штаты и Европейский союз очень недовольны выступлением Вучича», — резюмировали китайские аналитики.

Решение Вучича говорит о том, что США потерпели фиаско, пытаясь надавить на Сербию, выбравшую давнего надежного партнера в пику модным политическим тенденциям Запада.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.