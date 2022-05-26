Baijiahao: давление США не помешало Сербии пойти на «большую сделку» с Россией

Сербия проигнорировала давление и угрозы со стороны Запада, решив пойти на новую большую сделку с Россией, отметили китайские аналитики Baijiahao, передает «ПолитРоссия».
Несмотря на колоссальное давление со стороны США и Евросоюза, Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Положение Сербии усложняет и тот факт, что страна долгое время стремится стать частью ЕС. Именно этим Запад пытался угрожать и шантажировать сербские власти. Однако последние не поддались.
«Вместо того, чтобы прекратить сотрудничество с Москвой, президент Сербии Александр Вучич решил договориться о большой сделке с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.
Речь идет о новом десятилетнем газовом контракте. По словам Вучича, он хотел бы заключить это соглашение, обеспечив энергетическую безопасность стране. Более того, он не исключил прямых переговоров с Владимиром Путиным.
Несмотря на объективные причины желания Белграда сотрудничать с Москвой, политика Сербии вызывает настоящий гнев у западных стран.
«Сербия планирует долгосрочное сотрудничество с Россией. Соединенные Штаты и Европейский союз очень недовольны выступлением Вучича», — резюмировали китайские аналитики.
Решение Вучича говорит о том, что США потерпели фиаско, пытаясь надавить на Сербию, выбравшую давнего надежного партнера в пику модным политическим тенденциям Запада.