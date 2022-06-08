Бах объяснил санкции в адрес российских спортсменов со стороны МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, для чего были введены санкции в адрес российских спортсменов.
Бах объявил о введении санкций в адрес российских спортсменов 2 марта на фоне военной спецоперации на Украине. Функционер подчеркнул, что решение было принято исходя из соображений безопасности россиян.
«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях», — передает ASOIF.
МОК выпустил официальное уведомление с просьбой все международные организации приостановить допуск к участию в соревнованиях российских спортсменов, сообщает RT.