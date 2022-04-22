Багамы разрешат своим гражданам платить налоги криптовалютой

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Правительство Багамских островов опубликовало документ, в котором изложена национальная стратегия в отношении цифровых активов до 2026 года. Документ официально будет представлен за неделю до конференции Crypto Bahamas, которая будет организована криптовалютной биржей FTX.





Среди гостей конференции будут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, бывший президент США Билл Клинтон и защитник Национальной футбольной лиги Том Брэди.

Уже в этом, 2022 году, правительство начнет разрешать багамцам платить налоги с помощью криптовалют.

Регуляторы также предоставят гражданам доступ к цифровым активам с использованием цифровой валюты центрального банка Bahamas Sand Dollar.

«У нас есть видение превратить Багамы в ведущий центр цифровых активов в Карибском бассейне», — сказал премьер-министр страны Филип Дэвис.

Стоит отметить, что Багамы выпустили собственную криптовалюту (CBDC) под названием Sand Dollar (Песочный доллар) ещё в 2020 году. Её курс привязан к курсу багамского доллара, тот, в свою очередь, напрямую зависит от американской валюты.