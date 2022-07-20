BadComedian ответил Александру Роднянскому на обвинения в связи с Кремлем

BadComedian

Кинообозреватель и YouTube-блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) ответил продюсеру Александру Роднянскому, который назвал его “трусливой мразью”. Конфликт случился после выхода ролика, в котором BadComedian разобрал пропаганду в российском и украинском кино на фоне специальной военной операции РФ. В ролике блогер приходит к выводу, что пропагандистское кино одинаково плохое, а на военных конфликтах зарабатывают олигархи.

В переписке с подписчиками своего инстаграма* Роднянский, который долгое время работал в российском кино, но после начала специальной военной операции покинул страну и осудил действия России, жестко раскритиковал Баженова.

Он — просто мразь. Невежественная, обожающая СССР трусливая мразь, не способная сказать, что ***** (спецоперацию. — Прим. ред.) развязал Кремль, что убивают украинцев на украинской земле, лгущий в каждом слове. <…> Он всегда был таким, но многим нравились его мусорный юмор и хамство. <…>

Он последовательно проповедовал путинский дискурс: прекрасный СССР, честные гэбисты, невероятные победы в спорте, промышленности и на поле боя, предатель Горбачев, негодяи олигархи, чудесный социализм и Сталин — победитель в войне. Он — антилиберал. <…> Он ничем не отличается от кремлевских, возможно, на них и работает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написал Роднянский.

Александр Роднянский

BadComedian ответил ему в своем телеграм-канале.

Благородный продюсер российского кино без страха и упрека, храбро уехавший из России, поясняет за трусость мрази, которая осталась. Указывает, как и что нужно ей говорить. <…> И понятно, что я права не имел критиковать пропаганду ненависти и шовинизма, обозревать “Крым” или “Крымский мост”. Надо было, как Роднянский, лить воду на мельницу официальной пропаганды РФ, сообщая, что “присоединение Крыма было неизбежно” или “Майдан создал все проблемы нынешней Украины”. Не путайте! Правдивые цитаты Роднянского и путинские обзоры. <…>

Интересно получается: “путинские” деньги на кино из госбюджета получал Роднянский, толкал стандартную госповестку также Роднянский, но путинский дискурс — в обзорах, которые этот шабаш критикуют. Да еще и, возможно, за деньги Кремля! Знаменитые многоходовочки! Вам это Путин в личной телеграмме на ваш фестиваль рассказал (имеется в виду “Кинотавр” в 2016 году. — Прим. ред.)? <…>

Простите, что пост гопнический, без оскорблений, как это у храбрых интеллигентов за рубежом положено,

— написал BadComedian, неоднократно уличив Роднянского в лицемерии и двуличии. Например, блогер приводит в пример актера Анатолия Пашинина, который после 2014 года уехал воевать на стороне украинских силовиков, а “не строчил постики в инстешечке*, будучи в комфорте”.

BadComedian прославился обзорами отечественных фильмов, которые он нередко сильно критиковал, в том числе и картин, спродюсированных Роднянским. Например, в 2021 году блогер плохо отозвался о фильме “Чернобыль” Данилы Козловского (продюсером был Роднянский), после чего Роднянский назвал такие обзоры “мусором”, а Баженова и ему подобных блогеров охарактеризовал как “необразованных и некомпетентных гопников”. При этом в 2019 году Роднянский был в числе тех, кто поддержал Евгения, когда на того подала иск компания Kinodanz.

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