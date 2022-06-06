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Бабушка и дедушка из Алтайского края не смогли спасти отравившегося внука

Бабушка и дедушка из Алтайского края не смогли спасти отравившегося внука
Алексей Павлов 1 / CC4 / wikipedia.org

Тело 16-летнего внука Андрея нашли 4 июня бабушка и дедушка из Алтайского края. Накануне школьник почувствовал себя плохо. Пожилые опекуны решили, что это обычное отравление и к медикам не обращались, а к утру парень умер.

Как пишет издание «Наш Бийск», за пару дней перед тем он с приятелем нашел в гараже полуторалитровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которую отец товарища использовал как стеклоочиститель.

Ребята решили, что жидкость съедобна, разбавили ее водой. Приятель сделал глоток и больше пить не стал, а Андрей взял бутылку себе и, видимо, пил еще, так как в емкости осталось всего около литра жидкости. Утром он пошел в школу несмотря на рвоту и боль в желудке. Дедушка Андрея работает школьным сторожем. Заметив в школе, что внук плохо себя чувствует, он отвел ученика домой, где они вместе с бабушкой стали лечить подростка самостоятельно.

Региональным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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