Бабушка и дедушка из Алтайского края не смогли спасти отравившегося внука

Тело 16-летнего внука Андрея нашли 4 июня бабушка и дедушка из Алтайского края. Накануне школьник почувствовал себя плохо. Пожилые опекуны решили, что это обычное отравление и к медикам не обращались, а к утру парень умер.
Как пишет издание «Наш Бийск», за пару дней перед тем он с приятелем нашел в гараже полуторалитровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которую отец товарища использовал как стеклоочиститель.
Ребята решили, что жидкость съедобна, разбавили ее водой. Приятель сделал глоток и больше пить не стал, а Андрей взял бутылку себе и, видимо, пил еще, так как в емкости осталось всего около литра жидкости. Утром он пошел в школу несмотря на рвоту и боль в желудке. Дедушка Андрея работает школьным сторожем. Заметив в школе, что внук плохо себя чувствует, он отвел ученика домой, где они вместе с бабушкой стали лечить подростка самостоятельно.
Региональным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.