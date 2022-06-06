Бабушка и дедушка из Алтайского края не смогли спасти отравившегося внука

Ребята решили, что жидкость съедобна, разбавили ее водой. Приятель сделал глоток и больше пить не стал, а Андрей взял бутылку себе и, видимо, пил еще, так как в емкости осталось всего около литра жидкости. Утром он пошел в школу несмотря на рвоту и боль в желудке. Дедушка Андрея работает школьным сторожем. Заметив в школе, что внук плохо себя чувствует, он отвел ученика домой, где они вместе с бабушкой стали лечить подростка самостоятельно.