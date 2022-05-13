Бабкина заявила, что не собирается прекращать петь украинские песни

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Надежда Бабкина находится в черном списке Украины с 2015 года. Запрет на въезд не мешает ей исполнять украинские песни на своих концертах.
Бабкина не может посещать страну из-за того, что ранее выступала там с русскоязычными песнями. Однако на родине в спектаклях театра «Русская песня» артистка не собирается убирать из своего репертуара украинские песни.
«Что до решения не пускать меня в страну — это от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть», — цитирует пресс-службу певицы издание РИА Новости.
Бабкина также подчеркнула, что не стыдится того, что она русская. Она отметила, что гордость за свое происхождение она «не один десяток лет несет в народ».
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