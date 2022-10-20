Бабкина вспомнила, как ей сказали неприятные слова во время последней поездки в Киев

Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала, как прошла ее последняя поездка в Киев. По словам народной артистки РСФСР, еще тогда она слышала неприятные слова в свой адрес.
Певица посещала Украину в 2013 году. Знаменитость сообщила в программе журналиста Антона Красовского «Антонимы», что уже тогда ощутила неладное.
«После концерта вышли люди, цветочки дарят, говорят: “Надя, спасибо и приезжайте еще”. И вдруг я слышу: “Сейчас прям, никогда уже больше сюда не приедет”», — поделилась Бабкина.
Артистка добавила, что такое поведение показалось ей странным. После этого певица больше не посещала Киев.