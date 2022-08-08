Бабич заявила, что единовременное строительство пяти переходов через Неву парализует Петербург

«Для чего заявлено, что построим быстро пять мостов? Одновременно пять мостов очень сложно строить, потому что это вообще город парализует. Это сложные инженерные решения. Когда строим одну развязку, то уже бывает напряженка с транспортом. Это нереально, какие-то странные заявления, которые очень настораживают», ― заявила Бабич, пишет Федеральное агентство новостей.