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Бабич заявила, что единовременное строительство пяти переходов через Неву парализует Петербург

Бабич заявила, что единовременное строительство пяти переходов через Неву парализует Петербург
pxhere.com

Общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич поделилась своим мнением об инициативе Смольного возвести пять переходов через Неву.

Этот дорогостоящий проект, о котором ранее рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, негативно отразится на городском бюджете, считает Елена Бабич. К тому же пострадает трафик Северной столицы.

«Для чего заявлено, что построим быстро пять мостов? Одновременно пять мостов очень сложно строить, потому что это вообще город парализует. Это сложные инженерные решения. Когда строим одну развязку, то уже бывает напряженка с транспортом. Это нереально, какие-то странные заявления, которые очень настораживают», ― заявила Бабич, пишет Федеральное агентство новостей.

Логичнее направить средства на возведение новых станций городской подземки, считает общественный деятель. Что касается наиболее благоприятного в экологическом плане городского транспорта, сюда следует отнести трамваи, резюмировала Елена Бабич.

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