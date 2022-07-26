Бабаков: Германия больше всего боится раскрытия «газовой правды»

Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков рассказал, что правительствам стран ЕС предстоит объясняться перед своими гражданами, почему антироссийская санкционная политика привела к росту цен на топливо и энергетическому кризису.
Бабаков в эфире радио Sputnik подчеркнул, что властям многих стран ЕС приходится отвечать за невыполнение обещания справиться с энергетическим кризисом, ведь это практически невозможно сделать, отказываясь от поставок российского топлива. Особенно беспокоит немцев один вопрос — как бундестаг будет оправдывать потерянную прибыль от перепродажи российского газа другим странам. Кроме того, в других государствах ЕС по этой теме тоже возникли бы вопросы, а также может возникнуть и политический кризис, если «газовая правда» ФРГ всплывет на поверхность.
«Если бы все европейцы узнали реальные расценки, по которым Германия приобретала газ у России, а потом его же продавала, то, скажу вам, здесь уже не до хаба – другая тема возникнет. Немцы поучаствовали в совместных с Россией проектах по добыче газа, тем самым обеспечили себе скидки на конечную цену газа, по которой они получают газ до сих пор. Но они же со странами ЕС – единое целое, могли бы поделиться. Это не наше дело, это их взаимоотношения. Но это как раз та тема, которую, думаю, немцы боятся больше всего в нынешней ситуации. Им четко укажут: вы наживались, теперь несите большую часть ответственности», — рассказал Бабаков.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.