Бабаков: Германия больше всего боится раскрытия «газовой правды»

«Если бы все европейцы узнали реальные расценки, по которым Германия приобретала газ у России, а потом его же продавала, то, скажу вам, здесь уже не до хаба – другая тема возникнет. Немцы поучаствовали в совместных с Россией проектах по добыче газа, тем самым обеспечили себе скидки на конечную цену газа, по которой они получают газ до сих пор. Но они же со странами ЕС – единое целое, могли бы поделиться. Это не наше дело, это их взаимоотношения. Но это как раз та тема, которую, думаю, немцы боятся больше всего в нынешней ситуации. Им четко укажут: вы наживались, теперь несите большую часть ответственности», — рассказал Бабаков.