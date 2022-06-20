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«Азовсталь» изнутри: спецкор показал, как националисты превратили мариупольский завод в «волчье логово»

«Азовсталь» изнутри: спецкор показал, как националисты превратили мариупольский завод в «волчье логово»
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Последней точкой в боях за Мариуполь стала осада комбината «Азовсталь». Крупнейший металлургический комплекс в Европе обладал большим количеством укрепленных цехов, технологических подземных посещений и бомбоубежищами. Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе показал изнутри, как выглядит «волчье логово» украинских националистов в Мариуполе.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Готовиться к использованию предприятия в качестве военной базы, украинские националисты, оккупировавшие город в 14-м году, начали заблаговременно. Руководство предприятия получило указания отремонтировать все убежища, поддерживать запасы воды и топлива, установив для них дополнительные емкости, поскольку там должно будет разместиться на много больше людей, чем по планам гражданской обороны завода. Не одну неделю формировались запасы боеприпасов и продовольствия.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Среди пораженных объектов множество боевой техники, джипов, грузовиков, командно-штабных машин. Они не потрепаны предшествовавшими городскими боями, краска во многих местах сохранилась свежей. Этот рубеж обороны специально готовили и насыщали всем необходимым.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

При этом, «Азовсталь» – это не окраина, а «сердце» Мариуполя, т.е. боевики украинских формирований изначально планировали втянуть российскую армию в городские бои, пожертвовав городом и населением.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

А сами хотели отсидеться в промзоне. Единственное, чего они не учли это то, что помощь к ним не дойдет, и «героического» выхода по договоренности с правительством не получится. Бесславный конец «азовстальской» группировки поставил окончательный крест на украинских мечтах об Азовском море.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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RusNewsToday24
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