«Азовсталь» изнутри: спецкор показал, как националисты превратили мариупольский завод в «волчье логово»

Готовиться к использованию предприятия в качестве военной базы, украинские националисты, оккупировавшие город в 14-м году, начали заблаговременно. Руководство предприятия получило указания отремонтировать все убежища, поддерживать запасы воды и топлива, установив для них дополнительные емкости, поскольку там должно будет разместиться на много больше людей, чем по планам гражданской обороны завода. Не одну неделю формировались запасы боеприпасов и продовольствия.