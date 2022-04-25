«Азовцы»* пытались сорвать богослужение в одной из церквей Мариуполя

«Один из священников в центральном соборе в Мариуполе

рассказывал, что 25 февраля к ним ворвались военные «Азова»* во время крещения

ребенка и отняли все машины, которые у них были, кого-то побили, заявили, что

эта церковь у них неправильная. Священник, несмотря на это, продолжил

богослужение, только уже в подвальном помещении. Весь март и весь апрель они

собирались с прихожанами», — сообщила .