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Корреспондент RT Елизавета Королева побывала в Мариуполе
накануне Пасхи и пообщалась со священнослужителями. Журналист рассказала о том,
как прошел святой праздник в городе, а также сообщила об инциденте с «Азовом»* (простив
членов организации заведены уголовные дела на территории РФ» во время
богослужения.
Как сообщила Королева, в храмах Мариуполя проходили пасхальные
богослужения. Так, центральный храм города принимал прихожан из других церквей,
которые были разрушены из-за обстрелов со стороны ВСУ. Корреспондент отметила,
что частью гуманитарной помощи ВС РФ и Народной милиции ДНР в святой праздник
стали куличи, пасхальные яйца.
Журналист также сообщила, что что в день святой Пасхи церкви
Мариуполя также выдавали гуманитарную помощь прихожанам.
При этом, Королевой удалось пообщаться с мариупольскими
священнослужителями, которые рассказали об инциденте с «Азовом»*.
«Один из священников в центральном соборе в Мариуполе
рассказывал, что 25 февраля к ним ворвались военные «Азова»* во время крещения
ребенка и отняли все машины, которые у них были, кого-то побили, заявили, что
эта церковь у них неправильная. Священник, несмотря на это, продолжил
богослужение, только уже в подвальном помещении. Весь март и весь апрель они
собирались с прихожанами», — сообщила .
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.