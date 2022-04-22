«Азовцы»* хотят сдаться, но боятся: Кадыров обнародовал обращение украинского националиста к киевскому режиму

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Зампред Правительства Чеченской Республики Адам Делимханов на днях проводил допрос находящегося в плену ВС РФ украинского националиста, ранее занимавшего огневую позицию в Мариуполе. Военный ВСУ раскрыл ключевые подробности о строившихся киевской властью планах. Соответствующее видео с рассказом военного появилось в личном Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
Как уточнил сам Кадыров, в ходе допроса, проводимого Адамом Делимхановым, пленный националист раскрыл подробности преступной деятельности представителей нацбатальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь».
Согласно словам задержанного украинского военного, большинство запертых под толстыми стенами завода националистов хотят покинуть данную территорию «с белым флагом в руках». Однако эту идею категорически не одобряет действующее командование батальонов ВСУ. При всем этом, имеются подтвержденные свидетельства убийств собственных военных, изъявивших желание сложить оружие перед ВС РФ.
Задержанный чеченскими солдатами националист сообщил, что долгое время находился на территории «Азовстали». Однако в один из дней его подразделение отправили на территорию колледжа, расположенного рядом с заводом.
«В три часа ночи на с отправили в колледж, который находился недалеко. Когда мы пришли, там было командование «Азова»*(на членов данной организации заведены головные дела в России)», — сообщил украинский военный.
Однако потом все «азовцы»* (члены организации «Азов», против которой заведено несколько уголовных дел в России) ушли из колледжа.
«При этом перед нами не поставили никаких задач. То есть, мы просто пришли и все. Отмечу, что всего на территории «Азовстали» находится одна рота — примерно 70 человек из 74-го батальона. Что касается самого «Азова»*, то их около 100 человек», — рассказал пленный военный.
После он уточнил, что состояние всех украинских националистов, находящихся на территории завода в Мариуполе, очень подавленное.
«Судя по словам тех, с кем я общался, многие хотят сдаться, однако боятся это сделать. Они боятся, что будут стрелять со всех сторон (и ВСУ, и ВС РФ)», — объяснил националист.
Далее, в ходе диалога с Адамом Делимхановым, украинский военный подчеркнул, что после решения сдаться в плен он был удивлен, что российские солдаты не причинили ему вреда.
«После того, как меня сегодня бросили [командование ВСУ], я отошел от этого места [«Азовстали»], лег и взял белый пакет. Я махал им, для того, чтобы меня нашли российские военные. Хочу сказать, что все нужно решать нормальным путем. Я хочу сказать это украинской власти, которая якобы есть, и которая покинула нас», — высказался пленный националист.
В этой связи глава Чечни уточнил, что российская сторона не единожды предлагала военнослужащим ВСУ сдаться и предлагала добровольно выйти из укрытий по прописанной инструкции.
«Очевидно, что в их кругах царит банальная дезинформация о том, что российские военнослужащие обстреливают мирное население, а про гарантии безопасности военнопленным и речи не идет, когда на самом деле ситуация прямо противоположная. Пора бы уже одуматься и сохранить свои жизни и жизни своих товарищей», — высказался Кадыров.
В заключение политический деятель добавил, что подлость командиров нацбатальонов и лицемерие киевских властей перешли все существующие рамки.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.