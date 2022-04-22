«Азовцы»* хотят сдаться, но боятся: Кадыров обнародовал обращение украинского националиста к киевскому режиму

«После того, как меня сегодня бросили [командование ВСУ], я отошел от этого места [«Азовстали»], лег и взял белый пакет. Я махал им, для того, чтобы меня нашли российские военные. Хочу сказать, что все нужно решать нормальным путем. Я хочу сказать это украинской власти, которая якобы есть, и которая покинула нас», — высказался пленный националист.