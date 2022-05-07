«Азов» ответил на сообщения про выход украинских националистов с белыми флагами с «Азовстали»

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Члены украинского нацбатальона «Азов»* через местную прессу распространили ответ на сообщения ДНР о выходе вооруженных групп с территории мариупольского завода «Азовсталь».
Ранее командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что с «Азовстали» вышла группа противника с белым флагом. Им навстречу выдвинулись российские военные в качестве парламентеров, это событие стало «первым личным контактом за все время блокады Мариуполя».
Представители «Азова»* сообщили, что ни о какой капитуляции речи не идет, а белые флаги используются обеими группами для «реализации плана эвакуации гражданских». Отмечается, что такая процедура проводится уже в четвертый раз.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные дела
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела