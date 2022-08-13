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Азиза впервые исполнила песню Резника, посвященную спецоперации на Украине

Азиза впервые исполнила песню Резника, посвященную спецоперации на Украине
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Эстрадная певица Азиза презентовала новую композицию, посвященную героям спецоперации на Украине.

Автором песни выступил народный артист России Илья Резник. Концерт, на котором Азиза исполнила композицию, был приурочен к 110-летию ВВС РФ и состоялся в парке «Патриот».

«И согревают отчий дом, И с нами плачут, и смеются,Пока мы дышим и живем», — поется в песне.

В скором времени новая песня будет доступна для прослушивания в Интернете. Также известно, что Азиза планирует исполнить ее на юбилейном концерте Резника в Кремле.

азиза песня резник спецоперация на Украине
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