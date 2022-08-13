Азиза впервые исполнила песню Резника, посвященную спецоперации на Украине

Эстрадная певица Азиза презентовала новую композицию, посвященную героям спецоперации на Украине.
Автором песни выступил народный артист России Илья Резник. Концерт, на котором Азиза исполнила композицию, был приурочен к 110-летию ВВС РФ и состоялся в парке «Патриот».
«И согревают отчий дом, И с нами плачут, и смеются,Пока мы дышим и живем», — поется в песне.
В скором времени новая песня будет доступна для прослушивания в Интернете. Также известно, что Азиза планирует исполнить ее на юбилейном концерте Резника в Кремле.