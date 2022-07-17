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Азиза и Резник готовятся представить в Кремле песню о героях спецоперации

Азиза и Резник готовятся представить в Кремле песню о героях спецоперации
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Азиза и поэт Илья Резник готовятся представить песню о героях спецоперации России на Украине. Музыкальную композицию услышат в Кремле. 

Супруга Резника Ирина подчеркнула, что песня будет готова уже в самое ближайшее время. Она отметила, что Азиза не может сдержать слез при прослушивании композиции. 

«Уже записан вариант под фортепиано. Вариант получается мощным. Эта песня не вокальная, она — трагическая, исповедальная, в некоторых местах прозвучит речитатив. Думаю, наши ребята, которые защищают страну, будут довольны», — поделилась жена поэта в интервью для портала PROZVEZD.

Премьера песни запланирована на август. Композиция будет доступна во всех социальных сетях. В Кремлевском дворце ее представят 1 апреля 2023 года.

азиза кремль резник спецоперация Украина
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RusNewsToday24
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