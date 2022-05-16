Азербайджан и Грузия вслед за Румынией объявили о подмене оценок на Евровидении

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Организаторы Евровидения присудили отданные Азербайджаном и Грузией максимальные баллы участникам от Великобритании. Однако представители стран заявили, что эти баллы должны были достаться украинским музыкантам.
Согласно информации 1news.az, организаторы конкурса заявили о технических неполадках с выходом в эфир и зачитали неправильные оценки. Из-за этого максимальный балл от Азербайджана ушел в копилку Великобритании, а не Украины.
Ведущая Нармин Салманова, которая должна была огласить решение азербайджанского жюри, усомнилась в наличии неполадок. Она отметила, что местный вещатель уже начал разбирательство в связи с произошедшим.
Похожее заявление сделали в Грузии. По информации портала «Новости-Грузия», жюри страны поставило 12 баллов украинским музыкантам, однако очки присудили Великобритании, которая в итоге заняла второе место. Грузинскому представителю тоже не дали выступить в прямом эфире, сославших на технические неполадки.
Ранее с критикой в сторону организаторов Евровидения уже выступила Румыния. Там заявили, что поставили максимальную оценку Молдавии, однако баллы по какой-то причине отдали Украине.