Aya Neo показала свою новую Windows-консоль Air Pro на фото

Китайская компания Ayaneo показала свою портативную Windows-консоль Air Pro. Разработчики опубликовали несколько фотографий, которые показываю консоль со всех сторон. Также её сравнили со с Steam Deck и Nintendo Switch.





Помимо этого, авторы продемонстрировали внешний вид системной платы будущего продукта, она получилась довольно компактной.





Сама консоль получит гибридный процессор AMD Ryzen 7 5825U или Ryzen 5 5560U. «На борту» есть 32 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR4X. А вот накопители можно менять — есть слот M.2.





Процессор 7 5825U оснащён 8 ядрами Zen 3 и 8 вычислительными блоками графики Vega 8. Версия Ryzen 5 5560U имеет 6 ядер и графику Vega 6. Ёмкость батареи составляет у старшей версии 10050 мА·ч, у младшей — 7350 мА·ч. У Steam Deck стоит батарея на 19200 мА·ч, а в Nintendo Switch — на 4310 мА·ч.





Продажи стартуют в августе (модель с Ryzen 5 5560U) и сентябре (версия с Ryzen 7 5825U). Цены начинаются от 549 долларов за самую младшую версию. А вот топовая модель с Ryzen 7 5825U, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 2 ТБ и аккумулятором на 10050 мА·ч стоит 1399 долларов.

Ранее компания уже представила и более мощную версию с процессором Ryzen 6800U и экраном OLED.