Axios: расистские высказывания членов совета Лос-Анджелеса обернулись массовыми протестами

Газета Los Angeles Times опубликовала кулуарные высказывания, которые велись между членами горсовета Лос-Анджелеса. Сообщается, что год назад президент, который в то время возглавлял совет города, Нури Мартинес назвал темнокожего ребенка одного из членов совета белого Майка Бонина «маленькой обезьянкой». Их беседу поддержали еще двое представителей законодательного органа, которые являются латиноамериканцами по происхождению, Хиль Седильо и Кевин де Леон.