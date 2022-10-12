Axios: расистские высказывания членов совета Лос-Анджелеса обернулись массовыми протестами

Расистские высказывания, ведущиеся за закрытыми дверями между членами городского совета Лос-Анджелеса, стали причиной массовых протестов в городе, пишет портал Axios.
Газета Los Angeles Times опубликовала кулуарные высказывания, которые велись между членами горсовета Лос-Анджелеса. Сообщается, что год назад президент, который в то время возглавлял совет города, Нури Мартинес назвал темнокожего ребенка одного из членов совета белого Майка Бонина «маленькой обезьянкой». Их беседу поддержали еще двое представителей законодательного органа, которые являются латиноамериканцами по происхождению, Хиль Седильо и Кевин де Леон.
После публикации в СМИ в городе начались массовые протесты, причем волнения проходят на фоне выборов мэра. При этом мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, сенатор США Алекс Падилла и другие члены совета призвали всех трех уйти в отставку.
Протестующие, большая часть которых афроамериканцы, пообещали продолжать митинги до тех пор, пока все трое членов горсовета не уйдут в отставку.