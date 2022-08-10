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АвтоВАЗ выпустит вдвое больше автомобилей Lada во второй половине 2022 года

АвтоВАЗ выпустит вдвое больше автомобилей Lada во второй половине 2022 года

АвтоВАЗ собирается вдвое увеличить производство автомобилей во второй половине 2022 года по сравнению с первым полугодии, когда было собрано около 70 тыс. Lada, что составило 40% от уровня прошлого года.

В планах у АвтоВАЗа во втором полугодии произвести почти 140 тыс. автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади.


Председатель правительства области Виктор Кудряшов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле АвтоВАЗ продал в России 10 323 новых автомобиля Lada. Эта цифра на 68% меньше показателей за аналогичный период 2021 года. Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta (6541 шт.). На втором месте — Lada Vesta (1631 шт.).

Ранее заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Любовь Иванова заявила, что АвтоВАЗ оказался в очень сложном положении, но несмотря на это, работа предприятия восстанавливается.

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