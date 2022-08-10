АвтоВАЗ выпустит вдвое больше автомобилей Lada во второй половине 2022 года

АвтоВАЗ собирается вдвое увеличить производство автомобилей во второй половине 2022 года по сравнению с первым полугодии, когда было собрано около 70 тыс. Lada, что составило 40% от уровня прошлого года.

В планах у АвтоВАЗа во втором полугодии произвести почти 140 тыс. автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади.

Председатель правительства области Виктор Кудряшов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле АвтоВАЗ продал в России 10 323 новых автомобиля Lada. Эта цифра на 68% меньше показателей за аналогичный период 2021 года. Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta (6541 шт.). На втором месте — Lada Vesta (1631 шт.).

Ранее заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Любовь Иванова заявила, что АвтоВАЗ оказался в очень сложном положении, но несмотря на это, работа предприятия восстанавливается.