«АвтоВАЗ» выпустит «антисанкционную» Lada Niva Travel. Без АБС, подушки безопасности и тревожной кнопки

загрузка...

Как пишет Drom.ru со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль», «АвтоВАЗ» собирается выпустить спецверсию Lada Niva Travel, лишенную трех важных систем, две из которых непосредственно влияют на безопасность. Такая «антисанкционная» Niva Travel лишится антиблокировочной системы (АБС), подушки безопасности и SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС.





Ранее уже говорилось о выпуске таких упрощенных версий других автомобилей «АвтоВАЗа» – той же Vesta и Granta, а теперь в копилку «антисанкционных» моделей можно добавить и Niva Travel. Как сообщается, на заводе уже собрано восемь таких Niva Travel.