АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей с ABS только в следующем году

АвтоВАЗ уже начал устанавливать на свои автомобили подушки безопасности, кондиционеры и системы ЭРА-ГЛОНАСС, но с ABS все сложно. По словам главы компании Максима Соколова, производства авто с антиблокировочной системой тормозов начнется только в следующем году.



Производство авто Lada с ABS стартует только в следующем году, как и производство Vesta

«Следующий шаг у нас – это возвращение такой опции, как антиблокировочная система тормозов. Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году», – сказал Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Очевидно, антиблокировочная система – тот компонент, который сложнее всего импортозаместить. Ранее в автомобили АвтоВАЗа устанавливались ABS Bosch, сейчас на замену им пришли китайские Trinova. Однако есть сложности как с их адаптацией для каждой конкретной модели, так и с поставками таких систем в принципе.