АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Niva Legend. Трехдверная версия Classic’22 – от 647 000 рублей

АвтоВАЗ сегодня официально сообщил о возобновлении продаж трехдверной Lada Niva Legend. Версия в новой комплектации Classic 2022 стоит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.





Classic 2022 – это «ободранная» Niva. В отличие от четырех других комплектаций, здесь нет системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также систем ABS, EBD и BAS. Зато есть гидроусилитель и электрические стеклоподъемники.

Есть в прайс-листе АвтоВАЗа и Niva Legend с ABS, кондиционером, подогревом сидений. За такую просят как минимум 900 тысяч рублей – эта цена без учета программы льготного кредитования.

«Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей LADA, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic’22. LADA NIVA Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря государственной программе льготного кредитования, ценовое предложение на LADA NIVA Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей. Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе NIVA – внедорожника Travel», – прокомментировал старт продаж Niva Travel вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.