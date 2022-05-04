«АвтоВАЗ» ушёл в очередной отпуск

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Сегодня «АвтоВАЗ» ушёл в очередной корпоративный отпуск, который с учётом праздников продлится с 30 апреля по 10 мая включительно. Компания планирует возобновить производственную деятельность 11 мая.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» из-за проблем с поставками комплектующих ушёл в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая. Завод Haval в Тульской области остановлен, при этом сотрудники были отправлены в корпоративный отпуск. Его запуск ожидается 16 мая. «АвтоВАЗ оставался последним работающим заводом по выпуску легковых автомобилей в России. Сегодня все они стоят.





До этого компания «АвтоВАЗ» приняла решение провести корпоративный отпуск в период с 4 по 24 апреля. Его перенесли с грядущего лета в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Компания должна была накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. К сожалению, этого времени не хватило для того, чтобы найти необходимые электронные компоненты для сборки всех моделей Lada.

На фоне кризиса и нехватки комплектующих «АвтоВАЗ» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца.

С июня завод начнёт специальные упрощённые версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.