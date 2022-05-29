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«АвтоВАЗ» собрал последние экземпляры Renault Sandero

«АвтоВАЗ» собрал последние экземпляры Renault Sandero

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Renault окончательно ушла из России, а «АвтоВАЗ» собрал последние экземпляры Renault Sandero. Как пишет источник, два последних Sandero после доукомплектования и отработки дефектов отправлены в цех отгрузки. На производственных участках и в отстойниках больше нет ни одного автомобиля марки Renault, хотя какое-то количество еще дожидаются отправки на площадке отгрузки.


Один из последних Renault Sandero на сборочном конвейере «АвтоВАЗа»

Как отмечает источник, перспективы возобновления выпуска авто, несмотря на бодрые заверения Минпромторга и губернатора Самарской области, туманны: линии выпуска деталей и комплектующих для производства Sandero будут законсервированы на неопределенный срок. Персоналу с этих линий будет предложен перевод в другие производства и цеха, возможно со сменой профессии.

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renault авто
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