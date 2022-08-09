АвтоВАЗ снова выпускает Lada с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Российский автомобиль гигант АвтоВАЗ объявил хорошую новость — возобновлены продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».





С так называемой «тревожной кнопкой» уже выпускаются модели семейств Lada Granta и Niva Legend в комплектациях 2022 года.

Как отмечает пресс-служба, в версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал:

Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на семейство Granta и Niva. Мы также предпринимаем все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал еще шире

На днях источники в индустрии сообщили о том, что на АвтоВАЗе собрана первая партия Niva Legend Classic с кнопками SOS.