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    «АвтоВАЗ» пробуждается. На следующей неделе может быть выпущено более 1000 Lada Vesta

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «АвтоВАЗ» пробуждается. На следующей неделе может быть выпущено более 1000 Lada Vesta

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    Как пишет источник, на следующей неделе «АвтоВАЗ» может выпустить более 1000 автомобилей Lada Vesta: сборочная линия завода «Lada Ижевск» будет задействована во все дни следующей недели. Однако график сменности пока уточняется.


    Пока что это первая детальная информация о работе «АвтоВАЗа» после большого корпоративного отпуска. Источник пишет, что с 25 по 29 апреля поработают все конвейеры завода, но с различным использованием недельного фонда рабочего времени. В понедельник на тольяттинской площадке АВТОВАЗа первыми будут запущены сварочные и окрасочные комплексы. По мере подготовки ими кузовов приступят к работе и сборочные линии.

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