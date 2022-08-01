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АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta Drive Active

АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta Drive Active

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ повысил цены на автомобиль Lada Granta Drive Active. 


Как сообщило издание «Лада.Онлайн», с 1 августа рекомендованные розничные цены на Lada Granta Drive Active выросли на 5 тысяч рублей.

Если в июле официальная цена на Granta Drive Active стартовала от 804 900 рублей, то с августа минимальная комплектация обойдётся в 809 900 рублей. 

Ранее сообщалось о значительно подорожании доступного универсала Lada Largus. Пресс-служба АвтоВАЗ не пояснила причину повышения цен. 

lada авто АвтоВАЗ Россия
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