АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta Drive Active

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ повысил цены на автомобиль Lada Granta Drive Active.





Как сообщило издание «Лада.Онлайн», с 1 августа рекомендованные розничные цены на Lada Granta Drive Active выросли на 5 тысяч рублей.

Если в июле официальная цена на Granta Drive Active стартовала от 804 900 рублей, то с августа минимальная комплектация обойдётся в 809 900 рублей.

Ранее сообщалось о значительно подорожании доступного универсала Lada Largus. Пресс-служба АвтоВАЗ не пояснила причину повышения цен.